На что надеются США с Гренландией?

Американская администрация рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы считаем, что произойдет следующее: жители Гренландии решат путем самоопределения стать независимыми от Дании. А затем мы (США - прим. ТАСС) с этой точки будем вести переговоры с народом Гренландии", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита на остров.

"Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится [в этом случае]", - заверил Вэнс. Как он утверждал, президент США Дональд Трамп "ясно заявляет", что, по его мнению, "военная сила не понадобится". "Однако он (Трамп - прим. ТАСС) абсолютно верит в то, что Гренландия является важным компонентом безопасности не только Соединенных Штатов, но и мира [в целом]", - подчеркнул Вэнс.