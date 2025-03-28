Рубио раскрыл детали дальнейших переговоров с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент преждевременно начинать переговоры на высоком уровне с Россией.

Как передает Day.Az, на пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, не настало ли время для начала переговоров на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой после обсуждений с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.

Рубио ответил, что на данном этапе важно достичь прогресса на техническом уровне.

"Считаю, что нам нужно добиться большего прогресса на техническом уровне. Обе стороны должны сделать многое, особенно Россия, с которой мы не вели переговоры уже много лет", - отметил Рубио.