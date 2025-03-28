На министерской встрече ЕС-Центральная Азия обсудили расширение Среднего коридора

Министры иностранных дел Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также заместители министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана встретились с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности 27 марта в Ашхабаде на 20-й министерской встрече ЕС-Центральная Азия, сообщает Day.Az.

Министры отметили успех Форума инвесторов Global Gateway, который прошел в Брюсселе в январе 2024 года, и приветствовали обязательства европейских и международных финансовых институтов инвестировать 10 миллиардов евро в Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор. Они подчеркнули важность этого коридора для улучшения связей между Центральной Азией и Европой, а также для стимулирования регионального экономического роста.

Участники встречи также подчеркнули роль Казахстана в организации запуска координационной платформы для Среднего коридора в июне 2024 года и Туркменистана в проведении мероприятия высокого уровня в октябре 2024 года. Они также подтвердили важность сотрудничества с Южным Кавказом для развития региональной торговли и логистики.

Кроме того, обсуждалось растущее внимание к важнейшим сырьевым ресурсам в отношениях ЕС и Центральной Азии. Министры поддержали стратегическое партнерство между ЕС и Казахстаном, а также между ЕС и Узбекистаном, направленное на укрепление местных производственно-сбытовых цепочек, соответствие международным стандартам и поддержку устойчивых инвестиций.