В Баку вынесен приговор обвиняемым в госизмене

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Арифа Расулова и Эльнура Расулова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает в пятницу Day.Az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На основании приговора оба лица были признаны виновными по уголовному делу и приговорены к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, что обоим лицам было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

Отметим, что в ноябре 2022 года в результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) комплексных оперативно-следственных мероприятий была разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана.

В ходе расследования было установлено, что Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь в 2018 году в Иране с целью лечения, договорился там о тайном сотрудничестве с представителями спецслужб этой страны, представляясь как "Мейсе" и "Доктор". Эльнур Расулов и его родственник Расулов Ариф Амрах оглу, которого тот привлек впоследствии к тайному сотрудничеству, выполняя поручения в обмен на оплату в различных суммах, отправляли посредством WhatsApp представителю спецслужб фото и видео территорий, где проходят нефтепроводы и газопроводы в Гарадагском районе Баку, беспилотников минобороны и Госпогранслужбы в аэропортах, а также танков и различной военной техники, и техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий "Технофест", стратегических и военных объектов, зенитно-ракетных комплексов в Баку, Сальянском и Физулинском районах.