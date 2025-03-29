https://news.day.az/world/1740348.html В Австралии разбился самолет - ФОТО - ВИДЕО В Австралии самолет Pitts Special разбился на авиашоу "Авалон". Как передает Day.Az, видеозапись, на которой запечатлен момент крушения, опубликовал Telegram-канал Shot. Лайнер сделал несколько оборотов в воздухе и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое.
В Австралии разбился самолет - ФОТО - ВИДЕО
В Австралии самолет Pitts Special разбился на авиашоу "Авалон".
Как передает Day.Az, видеозапись, на которой запечатлен момент крушения, опубликовал Telegram-канал Shot.
Лайнер сделал несколько оборотов в воздухе и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое. По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал.
Ранее реактивный самолет рухнул на землю и взорвался на авиашоу West Coast Air Show в ЮАР. Во время показательных выступлений пилот турбореактивного самолета Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего потерял управление.
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