В Пакистане назвали основные приоритеты многопрофильного сотрудничества с Азербайджаном

Укрепление пакистано-азербайджанских связей посредством многопрофильного сотрудничества остается одним из основных приоритетов правительства Пакистана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана, сенатор Мухаммад Исхак Дар, выступая на межминистерской встрече с Азербайджаном по предложениям инвестиционных проектов в Исламабаде.

В заседании приняли участие министр коммуникаций, национальный координатор Специального совета по инвестициям (SIFC), федеральные министры финансов, нефти, внутренних дел, здравоохранения, торговли и Национального управления автомобильных дорог, а также высокопоставленные лица Министерства иностранных дел.

На форуме была представлена информация о ходе работы по различным направлениям. Заместитель премьер-министра поручил до 3 апреля этого года завершить подготовку предложений по инвестициям в инфраструктуру, нефтяную промышленность, торговлю и информационные технологии.