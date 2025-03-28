Всемирный банк поддержал план Азербайджана

Всемирный банк утвердил кредит для проекта по расширению использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане (AZURE), инициативу, которая укрепит сеть электропередач Азербайджана, позволит стране диверсифицировать свой энергетический баланс и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет более устойчивой и надежной электросети, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Всемирный банк.

Кредит в размере 173,5 миллиона долларов, предоставленный Международным банком реконструкции и развития (МБРР), поддержит усилия Азербайджана по расширению и модернизации энергетической инфраструктуры, создавая благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в значительный, пока не освоенный потенциал возобновляемых источников энергии, особенно в сфере наземной ветроэнергетики.

Проект поможет привлечь первоначальные частные инвестиции в размере 384 миллионов долларов, что создаст основу для дальнейших вложений в возобновляемую энергетику, поскольку Азербайджан рассматривает возможности расширения экспорта электроэнергии.

Проект AZURE направлен на расширение и усиление ключевых линий электропередачи и подстанций, чтобы:

- подключить 240-мегаваттную Абшерон-Гарадагскую ветроэлектростанцию к сети электропередачи;

- укрепить и расширить высоковольтную сеть 330/500 кВ для обеспечения безопасного и надежного вывода до 1 гигаватта электроэнергии, выработанной частными производителями из возобновляемых источников;

- повысить стабильность энергосистемы для лучшей интеграции 1,8 гигаватта возобновляемой электроэнергии за счет частных инвестиций.

"Инвестиции будут сосредоточены на подключении регионов с высоким потенциалом возобновляемой энергетики к центрам потребления. Повышая пропускную способность сетей и обеспечивая их надежность, проект поможет создать более устойчивую и гибкую энергосистему, способную удовлетворять будущие потребности как домохозяйств, так и бизнеса. В свою очередь, это поможет привлечь частные инвестиции, поддержит экономический рост и создаст новые рабочие места.

Этот проект является первым шагом на пути к реализации видения Азербайджана по созданию "зеленого энергетического коридора" - инициативы, направленной на развитие и торговлю возобновляемыми источниками энергии в регионе", - заявили в Банке.