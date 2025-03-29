Землетрясение в Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что еще 2376 человек пострадали.

Утром 29 марта стало известно, что число жертв мощного землетрясения выросло до 694 человек.