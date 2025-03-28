Десятки афтершоков в Таиланде

Свыше 50 афтершоков было зарегистрировано в Таиланде после землетрясения в Мьянме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных таиландского Управления наблюдения за землетрясениями.

Последний афтершок магнитудой 4,9 был отмечен в 23:46 по местному времени (20:46 Баку).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу в нескольких районах Бангкока и его окрестностях. Метеорологическое управление зафиксировало подземные толчки магнитудой 8,2 на глубине 10 км в 13:20 (09:20 мск) с эпицентром в районе города Мандалай в Мьянме. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Бангкоке возросло до 10, более 100 человек пропали без вести.