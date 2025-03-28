В Белом доме прошел ифтар

Президент США Дональд Трамп провел традиционный ужин ифтар в Белом доме, приуроченный к завершению священного месяца Рамазан. В своей речи он поблагодарил миллионы американских мусульман за поддержку на выборах 2024 года и заверил, что его администрация выполняет обещания, данные этой общине.

Как передает Day.Az, об этм сообщает пресс-служба Белого дома в соцсети X.

Трамп подчеркнул, что его команда активно работает над достижением стабильного мира на Ближнем Востоке, опираясь на исторические Соглашения Авраама, которые многие считали невозможными. "Теперь мы начинаем их реализовывать", - добавил президент.

Трамп отметил, что Рамазан является временем духовных размышлений и самоограничений. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с "мусульманскими друзьями" для создания более светлого и обнадеживающего будущего.

"Мусульмане постятся от рассвета до заката, углубляя свою преданность Богу. Вечером они собираются с близкими и во время ифтара благодарят Всевышнего. Мы все стремимся к миру во всем мире", - сказал президент.

Кроме того, Трамп не упустил возможности задеть своего преемника, Джо Байдена, обвиняя его в неспособности "реализовать" Соглашения Авраама и контролировать рост цен на яйца.

Соглашения Авраама представляют собой ряд соглашений, подписанных между Израилем и несколькими арабскими государствами в период президентства Трампа с целью нормализации отношений.