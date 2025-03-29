Скандал с перепиской - уволит ли кого-то Трамп?
Президент США Дональд Трамп не намерен никого увольнять из своей команды по национальной безопасности из-за скандала вокруг утечки данных об ударах американских ВС по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на американской военной базе, расположенной в Гренландии. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.
Вэнс подчеркнул, что поддерживающие демократов СМИ "весьма заинтересованы в том, чтобы заставить президента Соединенных Штатов уволить кого-то" из-за скандала.
"Это не является честным поведением со стороны американских СМИ. И если вы думаете, что заставите президента Соединенных Штатов уволить кого-либо, то вас ждет еще одна неприятность - президент Трамп сказал в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, и я, вице-президент, говорю это здесь в пятницу: мы поддерживаем всю нашу команду по национальной безопасности", - отметил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре