Скандал с перепиской

Президент США Дональд Трамп не намерен никого увольнять из своей команды по национальной безопасности из-за скандала вокруг утечки данных об ударах американских ВС по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на американской военной базе, расположенной в Гренландии. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

Вэнс подчеркнул, что поддерживающие демократов СМИ "весьма заинтересованы в том, чтобы заставить президента Соединенных Штатов уволить кого-то" из-за скандала.