Землетрясение в Азербайджане

В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 11 километрах к Северу от станции Саатлы, в Имишлинском районе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километров.