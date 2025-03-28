https://news.day.az/society/1740259.html Землетрясение в Азербайджане В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.
Землетрясение в Азербайджане
В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.
По данным Бюро исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 11 километрах к Северу от станции Саатлы, в Имишлинском районе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километров.
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