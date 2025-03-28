Одна из стран ЕС может потерять €11 млрд.

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на все легковые автомобили и грузовики может привести к €11 млрд убытков для автопроизводителей Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на экспертов американской аналитической фирмы Bernstein.

По мнению экспертов, общий уровень падения прибыли будет зависеть от продолжительности действия пошлин.

Уточняется, что днем 27 марта котировки акций немецких производителей марок BMW, Mercedes, Porsche и Volkswagen уже начали падение. Общая стоимость падения составила более €5 млрд рыночной стоимости.

Накануне Трамп сообщил о введении в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.