Вклад БИГ в борьбу с колониализмом является образцовым

Вклад Бакинской инициативной группы в борьбу с колониализмом является образцовым.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент Глобального движения за репарации, секретарь Международного фронта деколонизации (Гваделупа) Жозе Мартен Жан-Пьер в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Он отметил, что Бакинская инициативная группа играет важную роль в международных усилиях по деколонизации и защите прав народов, пострадавших от колониального прошлого.

"Мы осознали, что единство придает силу, а разнообразие наших историй и реалий является преимуществом. Каждая борьба - это кирпич, укрепляющий здание нашего коллективного освобождения", - отметил Жан-Пьер.

Он также призвал к активной мобилизации международного сообщества и привлечению поддержки для процессов деколонизации.

"ООН может стать стратегическим рычагом, если мы будем едины и скоординированы в требованиях уважения прав народов и серьезного отношения к деколонизации", - подчеркнул он.