Евроньюс показал репортаж о празднике Новруз в Азербайджане - ВИДЕО
Телеканал "Euronews" подготовил специальный репортаж, посвящённый празднику Новруз, который с древних времён символизирует приход весны, пробуждение природы и начало нового жизненного цикла.
Как передает Day.Az, в репортаже рассказывается, как Новруз отмечается в Азербайджане на высоком уровне, с сохранением уникальных традиций.
Зрителям представлены яркие кадры, передающие атмосферу праздника - музыка, танцы, народные игры, уличные гуляния и традиционное застолье.
"Euronews" подчёркивает, что Новруз в Азербайджане - это не просто семейный праздник, а настоящий народный фестиваль, который объединяет поколения и отражает богатое культурное наследие страны.
Заместитель руководителя аппарата Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева рассказала в интервью телеканалу о древнем происхождении праздника, уходящем корнями в зороастризм:
"Новруз - один из древнейших и важнейших праздников в тюркском мире и регионе Ближнего Востока. Его история уходит в глубину веков, и он символизирует не только приход весны и обновление природы, но и начало новой жизненной эпохи. Это время радости, когда люди делятся теплом, светом, сплочённостью. Для меня, как и для всех, Новруз - источник гордости и уникальности".
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