Евроньюс показал репортаж о празднике Новруз в Азербайджане

Телеканал "Euronews" подготовил специальный репортаж, посвящённый празднику Новруз, который с древних времён символизирует приход весны, пробуждение природы и начало нового жизненного цикла.

Как передает Day.Az, в репортаже рассказывается, как Новруз отмечается в Азербайджане на высоком уровне, с сохранением уникальных традиций.

Зрителям представлены яркие кадры, передающие атмосферу праздника - музыка, танцы, народные игры, уличные гуляния и традиционное застолье.

"Euronews" подчёркивает, что Новруз в Азербайджане - это не просто семейный праздник, а настоящий народный фестиваль, который объединяет поколения и отражает богатое культурное наследие страны.

Заместитель руководителя аппарата Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева рассказала в интервью телеканалу о древнем происхождении праздника, уходящем корнями в зороастризм: