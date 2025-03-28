Колониализм Франции уничтожает идентичность народов

Франция использует колониализм как инструмент уничтожения национальной и религиозной идентичности народов, навязывая свою культуру и подавляя независимые движения.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член движения за независимость "Nazione" (Корсика) Франсуа Бенедетти на пресс-конференции, посвященной международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение национальной и религиозной идентичности".

По его словам, Франция исторически применяла военную силу для установления своего господства и эксплуатации природных и культурных ресурсов захваченных территорий.

"Колониализм - это преступление против человечества. Цель колониализма заключалась не только в экономической эксплуатации, но и в уничтожении идентичности народов", - подчеркнул Ф. Бенедетти.

Он также отметил, что военные объекты, которые Франция строит на колонизированных территориях под предлогом безопасности, на самом деле служат укреплению ее контроля.

"Сегодня, например, приоритетом для Франции в Майотте является не улучшение условий жизни местного населения, а строительство военной базы и новой жандармерии. Это используется как предлог, но в действительности речь идет о продолжении политики подавления", - добавил он.