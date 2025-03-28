Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю каждому из вас наилучшие пожелания.
Месяц Рамазан, когда была ниспослана наша священная книга Коран, призывает людей к единству во имя добрых намерений и благих дел, приглашает их на путь мира и равенства. Соблюдая пост в этот месяц, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг совести и обязанности перед Аллахом и религией, возвыситься на вершину духовно-нравственного совершенства.
В Азербайджане, как и во всем исламском мире, церемонии поста ежегодно проводятся с чувством большой радости и удовлетворения. В месяц Рамазан, который стал в нашей стране торжеством национально-духовной солидарности, гуманизма, чувств милосердия и сострадания, возносятся молитвы за благополучие и прогресс нашего государства, с благодарностью воздается дань бессмертной памяти шехидов. Верю, что в благословенные дни Рамазана, озаряющие сердца и души людей божественной мудростью, ваши молитвы и пожелания, чистые намерения будут приняты Всевышним, Великий Творец не обойдет наш народ своей милостью.
Дорогие сестры и братья!
Еще раз передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам.
Да примет Аллах ваш пост и молитвы.
С праздником Рамазан!", - говорится в поздравлении.
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