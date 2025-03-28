https://news.day.az/world/1740194.html В Москве предотвратили теракт ФСБ России предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Как передает Day.Az, данную информацию распространила Федеральная служба безопасности. Сообщается, что был задержан мужчина, ранее имевший судимости, который был завербован украинскими спецслужбами.
В Москве предотвратили теракт
ФСБ России предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы.
Как передает Day.Az, данную информацию распространила Федеральная служба безопасности.
Сообщается, что был задержан мужчина, ранее имевший судимости, который был завербован украинскими спецслужбами. У него изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) весом 5 кг, готовое к использованию.
В ходе допроса задержанный заявил, что его куратор пообещал обеспечить ему выезд в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России после совершения теракта.
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