https://news.day.az/world/1740183.html В Бангкоке массово эвакуируют жителей из многоэтажек - ВИДЕО Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. Землетрясение началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). В офисе представительства ТАСС со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Толчки продолжались около 10 минут.
В Бангкоке массово эвакуируют жителей из многоэтажек - ВИДЕО
Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Землетрясение началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). В офисе представительства ТАСС со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Толчки продолжались около 10 минут.
Как сообщила газета Khaosod, землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера произошло в Мьянме. Его очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури.
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