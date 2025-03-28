В Бангкоке массово эвакуируют жителей из многоэтажек

Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). В офисе представительства ТАСС со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Толчки продолжались около 10 минут.

Как сообщила газета Khaosod, землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера произошло в Мьянме. Его очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури.