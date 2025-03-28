https://news.day.az/hitech/1740341.html Массовые сбои в работе Х - по всему миру Пользователи некоторых стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно его данным, 58% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 35% жалуются на работу сайта, 7% испытывают трудности с подключением к серверам.
Массовые сбои в работе Х - по всему миру
Пользователи некоторых стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно его данным, 58% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 35% жалуются на работу сайта, 7% испытывают трудности с подключением к серверам.
По сведениям Downdetector, в США о нарушениях в работе сообщили порядка 50 тыс. пользователей. Также сбои фиксируются в более чем 15 странах мира.
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