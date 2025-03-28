Массовые сбои в работе Х

Пользователи некоторых стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно его данным, 58% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 35% жалуются на работу сайта, 7% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, в США о нарушениях в работе сообщили порядка 50 тыс. пользователей. Также сбои фиксируются в более чем 15 странах мира.