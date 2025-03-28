Инициатива "ноль отходов" получила значительный глобальный импульс во время COP29

В Генеральной Ассамблее ООН состоялась специальная сессия по случаю 30 марта - Международного дня за мир без отходов, сообщает Day.Az со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана в ООН.

На мероприятии высокого уровня выступил постоянный представитель Азербайджана Тофиг Мусаев.

"Для меня большая честь начать с выражения нашей признательности Постоянному представительству Турции, Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) за совместную организацию этого важного мероприятия, посвященного Международному дню за мир без отходов. Мы высоко оцениваем руководство братской Турецкой Республики, в частности личную преданность первой леди Эмине Эрдоган, чьи усилия сыграли решающую роль в превращении инициативы "Ноль отходов" из национальной политики в глобальное движение.

Действительно, концепция "ноль отходов" является краеугольным камнем на нашем пути к достижению ЦУР и созданию более "зеленой" планеты. Азербайджан предпринял конкретные шаги для ускорения прогресса по нескольким ЦУР, включая инициативы по поддержке местных проектов экономики замкнутого цикла, поощрению устойчивого текстильного производства и сокращению отходов посредством инноваций и образования", - отметил он.

Он сообщил, что инициатива "ноль отходов" получила значительный глобальный импульс во время конференции COP29 в Баку в ноябре прошлого года.

"Одним из наиболее заметных шагов в этом направлении стал совместный павильон, запущенный Азербайджаном и Турцией в Зеленой зоне на COP29, как свидетельство нашей общей решимости содействовать глобальному экологическому прогрессу посредством коллективных действий.

Кроме того, на COP29 была принята Декларация о сокращении выбросов метана из органических отходов, подчеркивающая необходимость комплексных действий для предотвращения образования отходов и внедрения практик нулевых отходов. Важно учитывать взаимосвязь между урбанизацией, нулевыми отходами и изменением климата.

Декларация о многосекторальных путях действий (MAP) для устойчивых и здоровых городов как часть повестки дня COP29 была разработана для содействия многосекторальному сотрудничеству в решении климатических проблем в городах, создания согласованности в городских климатических усилиях и стимулирования городского климатического финансирования.

Заглядывая вперед, можно сказать, что 13-я сессия Всемирного форума городов, которую Азербайджан примет в следующем году, послужит еще одной ключевой платформой для укрепления наших общих обязательств, в частности, в области содействия устойчивому развитию городов, инициатив по нулевому уровню отходов и создания городов, устойчивых к изменению климата", - сказал Т.Мусаев.