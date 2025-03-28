Стало известно, сколько учеников смогут обучаться в средней школе села Сарыджалы - ФОТО
В средней школе села Сарыджалы Агдамского района смогут обучаться 360 учеников.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в селе Сарыджалы.
Было отмечено, что в школе 14 классных комнат. Здесь созданы необходимые условия для эффективного проведения образовательного процесса, кабинеты оснащены необходимыми учебными пособиями.
В школе имеются лаборатории, кабинеты технологий, биологии и информатики, допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая.
На территории школы построена спортивная площадка, которой смогут пользоваться не только учащиеся, но и в неучебное время - население села. Здесь также созданы игровая зона и зона отдыха, разбиты озеленительные полосы.
Напомним, что 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания полной средней школы села Сарыджалы.
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