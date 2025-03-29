Скорая помощь влетела в остановку с людьми в Москве

В Москве карета скорой помощи влетела в остановку с людьми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, ЧП произошло на Кировоградской улице. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.

Какой-либо другой информации, а также официального подтверждения, на данный момент нет.