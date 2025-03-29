https://news.day.az/world/1740347.html Скорая помощь влетела в остановку с людьми в Москве В Москве карета скорой помощи влетела в остановку с людьми. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. По предварительным данным, ЧП произошло на Кировоградской улице. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.
Скорая помощь влетела в остановку с людьми в Москве
В Москве карета скорой помощи влетела в остановку с людьми.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, ЧП произошло на Кировоградской улице. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.
Какой-либо другой информации, а также официального подтверждения, на данный момент нет.
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