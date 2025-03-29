США намерены расширить военное присутствие в Гренландии

Соединенные Штаты намерены расширить в перспективе свое военное, в том числе военно-морское, присутствие в районе Гренландии, но у Вашингтона нет планов уже сейчас начинать действовать таким образом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Есть ли планы немедленно расширять наше военное присутствие? Нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию. "Но есть ли задачи в целом, решаемые нами и, разумеется, требующие от нас вкладывать больше ресурсов, инвестиций в дополнительные военные ледоколы, инвестиций в дополнительные военные корабли, которые будут иметь более значительное присутствие в Гренландии? Абсолютно", - подчеркнул Вэнс.