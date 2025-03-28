Эксперты назвали причину смерти легенды футбола

Вскрытие Диего Марадоны показало, что его смерть не была неожиданной, и его состояние требовало госпитализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это заявили судебно-медицинские эксперты на судебном заседании, посвященном делу о смерти знаменитого футболиста.

"Жидкость накапливалась во внутренних органах на протяжении нескольких дней. Состояние пациента было вполне прогнозируемым. Речь не идет о внезапной смерти", - цитирует газета La Nacion показания судмедэксперта Карлоса Маурисио Кассинелли.

В результате вскрытия было установлено, что в органах Марадоны накопилось большое количество жидкости, и его сердце было в два раза тяжелее нормы. Эксперт полагает, что медицинские работники, наблюдавшие за Марадоной на дому, должны были заметить ухудшение его состояния. По мнению Кассинелли, пациент нуждался в госпитализации или более тщательном наблюдении.

Другой судмедэксперт, Федерико Корасанити, добавил, что смерть Марадоны была предшествована длительной агонией, на что указывают сгустки крови в его сердце. "Очень быстрые агонии не дают времени для формирования сгустков крови в сердечных камерах, так что, по состоянию тела Марадоны, это была агония, продолжавшаяся несколько часов", - отметил Корасанити, добавив, что длительность агонии могла составлять до 12 часов.

Слушания по делу о смерти Марадоны начались 11 марта. В отношении восьми медработников, которые следили за состоянием экс-футболиста после его выписки из больницы, где ему сделали операцию на мозге из-за субдуральной гематомы, выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Марадона находился на домашнем лечении с 11 по 25 ноября 2020 года. По свидетельствам, место его проживания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности, что привело к отеку легких.