Чем удивит гостей ресторан в Шуше?

В ресторане в Шуше будут представлены национальные азербайджанские блюда кухни древнего Карабаха, что, в свою очередь, привлечет особое внимание гостей, посещающих город.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам заместитель исполнительного директора юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша" Вугар Магеррамов.

По его словам, объект общественного питания, расположенный на первом и втором этажах здания, построенного по заказу Управления государственного заповедника города Шуша в рамках государственно-частного партнерства, был спроектирован в соответствии с современными стандартами.

Отметим, что строительство ресторана началось в 2024 году.