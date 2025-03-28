В Баку отметили 340-летие великого Баха духовной музыкой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный 340-летнему юбилею великого немецкого композитора, органиста, капельмейстера, музыкального педагога Иоганна Себастьяна Баха, сообщили Day.Az.

Бах - автор более 1000 музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего времени (кроме оперы). Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального искусства барокко. Убеждённый протестант, Бах написал много духовной музыки. Его Страсти по Матфею, Месса h-moll, кантаты, инструментальные обработки протестантских хоралов - признанные шедевры мировой музыкальной классики. Бах известен как великий мастер полифонии, в его творчестве барочная полифония достигла наивысшего расцвета.

В музыкальной программе выступил исполнитель на клавесине и органе Леонард Шик (Германия), известный по выступлениям в Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Венеции, Португалии, Бельгии, Словении и Финляндии и других странах.

В программе прозвучали произведения И. С. Баха, Ф. Тундера, М. Веккмана и импровизации Леонарда Шика.

Фото - Кямран Багиров.

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