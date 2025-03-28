В Баку попала под машину 19-летняя девушка

В Хатаинском районе Баку случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, автомобиль наехал на Назрин Галандарову (2006 года рождения), когда она переходила дорогу.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее выявили сочетанную травму.

Обстоятельства происшествия уточняются.