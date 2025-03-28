Назван главный проигравший от пошлин США автогигант

Концерн Porsche, входящий в структуру немецкого автомобильного гиганта Volkswagen Group, окажется главным проигравшим от введенных властями США заградительных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортивная модель 911, выпускающаяся на заводе компании в Цуффенхаузене, пользуется большой популярностью в США. Все детали и комплектующие к этим машинам производятся там же. Ключевым недостатком является тот факт, что у Porsche, в отличие от других немецких конкурентов, нет своего завода в Соединенных Штатах, на чем настаивает американский президент Дональд Трамп.

Если руководство компании не задумается перенести часть своего производства в США, концерну придется доплачивать 25-процентный сбор с каждой поставляемой машины. Суммарные потери могут исчисляться миллиардами евро. "Последнее, что нам сейчас нужно, - это полномасштабный торговый конфликт с одним из наших ключевых рынков", - резюмировала представительница немецкого профсоюза IG Metall Барбара Реш.

Дополнительные торговые барьеры, добавила она, ударят по всему немецкому автопрому, который ориентирован в том числе на американский рынок сбыта. Импортные пошлины США создадут дополнительные проблемы одной из ключевых отраслей экономики ФРГ, борющейся с негативными последствиями падения продаж в Китае и затруднительного перехода на электромобили. Совокупные потери Porsche и Mercedes-Benz в ближайший год, по оценке Bloomberg, могут составить порядка 3,7 миллиарда долларов.