В поселке Масазыр Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент случился в районе озера Масазыр.

Пассажирский автобус №535, который двигался в направлении Новханы - Хырдалан, столкнулся с легковым автомобилем Mercedes. На место происшествия была направлена скорая помощь.

В ответ на запрос Oxu.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции подтвердили этот факт.

ДТП произошло вчера в 16:00 на участке дороги Масазыр - Сарай - новая дорога, расположенном в Абшеронском районе.

"Автобус Daewoo с госномером 50-AG-981, осуществляющий регулярный маршрут №535 и управляемый Расимом Велиевым, столкнулся с автомобилем Mercedes (77-NE-159), за рулем которого находился Эхтирам Мамедов.

В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса, жительница Абшеронского района Гульянаг Джафарова. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, проводится расследование", - говорится в сообщении.