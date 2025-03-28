В телефоне китайского бренда нашли платную кнопку

Журналисты издания Android Authority нашли в новом смартфоне Nothing Phone (3a) кнопку с платными функциями.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заметке на сайте медиа.

Phone (3a) - новый смартфон китайской компании Nothing, созданной основателем бренда OnePlus Карлом Пэем. Представленный в начале марта гаджет получил физическую кнопку Essential Key, по нажатию на которую запускается сервисное приложение Essential Space с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты Android Authority изучили код приложения и нашли там упоминание платных функций.

Так, в коде обнаружили словосочетания "бесплатная пробная версия" и "120 долларов". Из этого они сделали вывод, что сервис, который будет работать по нажатию кнопки Essential Key, будет стоить по подписке 120 долларов, или около 10 тысяч рублей - вероятно, в год. При этом стоимость Nothing Phone (3a) составляет 379 долларов, или около 32 тысяч рублей.

В коде приложения также нашли упоминание новых ИИ-функций. Так, в смартфоне появится продвинутый поиск Focused Search и умный диктофон Flip to Record.

Журналисты обратились за комментарием в Nothing, где не стали ни подтверждать, ни опровергать, что в их смартфоне появятся платные функции. В фирме допустили, что сервис Essential Space может стать платным, но пока в компании не приняли окончательное решение.