В Мьянме объявлен режим ЧП

Режим чрезвычайного положения объявлен из-за землетрясения в Мьянме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал MRTV.

Премьер-министр республики Мин Аун Хлайн распорядился о проведении срочных поисково-спасательных операций. По данным телеканала, от стихии сильнее всего пострадали провинции Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, штат Шан и столица Нейпьидо.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.