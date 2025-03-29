https://news.day.az/world/1740379.html В Мьянме объявлен режим ЧП Режим чрезвычайного положения объявлен из-за землетрясения в Мьянме. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал MRTV. Премьер-министр республики Мин Аун Хлайн распорядился о проведении срочных поисково-спасательных операций.
В Мьянме объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен из-за землетрясения в Мьянме.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал MRTV.
Премьер-министр республики Мин Аун Хлайн распорядился о проведении срочных поисково-спасательных операций. По данным телеканала, от стихии сильнее всего пострадали провинции Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, штат Шан и столица Нейпьидо.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.
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