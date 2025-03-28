Каким по счету выступит Азербайджан на "Евровидении-2025"?

Официальный сайт международного песенного конкурса "Евровидение" опубликовал порядок выступлений стран в полуфиналах предстоящего шоу 2025 года.

Как передает Day.Az, группу Mamagama, представляющую Азербайджан, можно будет увидеть на сцене первого полуфинала под номером 10.

Вместе с Азербайджаном в первом полуфинале, который пройдет 13 мая, примут участие еще 15 стран, включая Исландию, Польшу, Украину, Албанию, Норвегию и другие. Все они будут бороться за место в финале, который состоится 17 мая в Базеле (Швейцария).

Азербайджан представит композицию "Run with U", авторы которой - Гасан Гейдар, Роман Зилянев и Асеф Мишиев.

Полуфиналы "Евровидения-2025" состоятся 13 и 15 мая, а финал пройдет 17 мая.