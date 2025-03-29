Метро Бангкока возобновило работу после землетрясения в Мьянме, толчки которого ощущались в таиландской столице.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

На станциях метро в утренние часы было немноголюдно, первыми пассажирами после возобновления работы стали в основном туристы, спешащие поскорее изучить город до наступления жары. Работают ветки как наземного, так и подземного метро, за исключением двух - Pink ("розовая") и Yellow ("желтая"). Как ожидается, движение по ним вскоре будет возобновлено после завершения проверки специалистами.

В деловом районе города Сатхон по соображениям безопасности не работают лифты общего пользования в небоскребах, как в офисных зданиях, так и в жилых домах. Управляющие компании в этой связи запустили в работу пожарные и технические лифты, чтобы люди могли добраться до верхних этажей. В некоторые дома можно зайти, только расписавшись в специальной ведомости, в которой нужно записать временя прибытия, имя и номер телефона. "Мы будем вести учет прибывших и покинувших здание людей до тех пор, пока ситуация не нормализуется. В здании сейчас устраняются последствия землетрясения", - сказал охранник одного из деловых центров.

Магазины и аптеки в Бангкоке работают в обычном режиме, дефицита товаров не наблюдается. Ситуация на дорогах значительно улучшилась, пробок в городе нет.

По данным газеты Thairath, в Бангкоке местные власти открыли на территории парков 11 пунктов временного размещения для пострадавших от землетрясения, поскольку многие люди не смогли вернуться домой из-за пробок. По данным городских властей, в них минувшую ночь провели порядка 700 человек, некоторые из них отказались возвращаться в свои дома, опасаясь повторных толчков.