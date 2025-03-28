https://news.day.az/world/1740284.html Как выглядел бассейн на крыше в Бангкоке во время землетрясения - ВИДЕО Вот как выглядел бассейн на крыше высотки во время землетрясения в Бангкоке. В городе прошли повторные толчки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тем временем местные СМИ сообщают, что количество рабочих, находящихся под завалами обрушевшейся высотки, увеличилось до 67 человек.
Как выглядел бассейн на крыше в Бангкоке во время землетрясения - ВИДЕО
Вот как выглядел бассейн на крыше высотки во время землетрясения в Бангкоке. В городе прошли повторные толчки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тем временем местные СМИ сообщают, что количество рабочих, находящихся под завалами обрушевшейся высотки, увеличилось до 67 человек.
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