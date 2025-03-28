Как выглядел бассейн на крыше в Бангкоке во время землетрясения

Вот как выглядел бассейн на крыше высотки во время землетрясения в Бангкоке. В городе прошли повторные толчки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тем временем местные СМИ сообщают, что количество рабочих, находящихся под завалами обрушевшейся высотки, увеличилось до 67 человек.