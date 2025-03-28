Землетрясение в Мьянме унесло жизни 9 человек в аэропорту

В аэропорту Нейпьидо (столица Мьянмы - ред.) погибло минимум 9 человек. Во время повторного землетрясения рухнула диспетчерская вышка. В Мандалае также сообщается о сильнейших повторных толчках.

Как передает Day.Az, представитель военных властей Мьянмы заявил, что страна нуждается в гуманитарной помощи от международного сообщества. По предварительным данным, минимум 25 человек погибло, свыше 300 пострадали.

В 2016 году в Мьянме также было сильное землетрясение, тогда магнитуда составила 6,8. Однако сегодняшнее землетрясение намного сильнее - с магнитудой 7,7. Глубина очага землетрясения - 10 км.