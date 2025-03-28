Сотрудники органов спецслужб Азербайджана с гордостью отмечают профессиональный праздник

Сегодня исполняется 106 лет со дня основания органов государственной безопасности Азербайджана. Эта знаменательная дата связана с созданием 28 марта 1919 года разведывательной и контрразведывательной служб в целях обеспечения государственной безопасности Азербайджанской Демократической Республики.

В соответствии с Распоряжением, подписанным 23 марта 1997 года общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, 28 марта ежегодно отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов безопасности.

Day.Az приводит краткую информацию об истории создания органов безопасности Азербайджана и пройденном ими пути.

Разведывательное и контрразведывательное подразделение при Генеральном штабе Военного министерства было создано 28 марта 1919 года по приказу военного министра Азербайджанской Демократической Республики Самедбея Мехмандарова. Первым руководителем структуры был назначен Мамедбагир Шейхзаманлы, а затем - его брат Наги Шейхзаманлы.

В советское время структура вначале называлась Чрезвычайная комиссия (ЧК) и некоторое время функционировала в составе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), затем был создан Комитет государственной безопасности. На протяжении 70-летнего периода советской власти задача органов государственной безопасности в республике заключалась в основном в защите существующего строя и предотвращении распространения образа мышления, противоречащего советской идеологии.

Национализация органов безопасности связана с именем великого лидера

Долгое время национальным кадрам не позволялось занимать высокие должности в органе спецслужбы. Этот стереотип удалось сломать лишь после того, как главой органа безопасности Азербайджана был назначен великий лидер Гейдар Алиев. С юных лет обладая высоким интеллектом, организаторскими и управленческими качествами, врожденным талантом разведчика, он заслужил широкое признание и доверие. Гейдар Алиев добился увеличения числа национальных кадров, их продвижения, а также утверждения духа азербайджанства в столь важной государственной структуре.

С назначением в 1967 году Гейдара Алиева председателем Комитета государственной безопасности начался совершенно новый этап в истории органов безопасности Азербайджана. Общенациональный лидер, посвятивший 25 лет своей жизни службе в органах национальной безопасности, осуществил в эти годы коренной перелом, заложил основы политики национализации в системе безопасности и добился поставленной цели. Эта политика сыграла исключительную роль в установлении стабильности в Азербайджане.

Органы государственной безопасности в новой плоскости

Созданная великим лидером школа профессионализма в органах безопасности достойно продолжается и сегодня. Критерии, определенные общенациональным лидером для эффективной работы спецслужб, служат постоянным ориентиром для личного состава Службы государственной безопасности (СГБ).

Достижение серьезных качественных изменений в указанной сфере находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Глава государства комплексно и системно подходил к вопросу безопасности, в результате чего были проведены структурные реформы. Благодаря этим преобразованиям деятельность органов безопасности перешла в новую плоскость.

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 декабря 2015 года Министерство национальной безопасности было ликвидировано и на его основе созданы Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки, что послужило в первую очередь повышению эффективности деятельности органов спецслужб, приведению ее в соответствие с требованиями нового времени и совершенствованию структуры государственного управления.

Проведенные реформы значительно усилили возможности Азербайджана - одного из активных участников международной антитеррористической коалиции - по обеспечению стабильности, борьбе с террористическими, диверсионно-разведывательными действиями, направленными против страны. В последние годы были нейтрализованы десятки вооруженных групп, занимавшихся террористической деятельностью. Также достигнуты значительные успехи в борьбе с транснациональной преступностью - предотвращены попытки транзитной контрабанды тонн наркотических веществ через территорию страны, проведены успешные операции в сфере кибербезопасности.

Большое внимание и забота Азербайджанского государства об органах безопасности служат защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, более надежной охране безопасности нашего народа.

Успешная операция на освобожденных от оккупации территориях

Восстановив территориальную целостность и суверенитет, органы безопасности Азербайджана с большим воодушевлением отмечают в этом году свой профессиональный праздник. Спецслужбам Азербайджана принадлежит особая роль в нанесении врагу сокрушительного удара и завоевании славной Победы в Отечественной войне, в антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в сентябре 2023 года, а также в надежном обеспечении безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что в честь вклада сотрудников Службы государственной безопасности в историческую Победу в Отечественной войне были сняты документальные фильмы "Невидимые герои", "Орел на вершине", а также лента "Специальная служба", посвященная 105-летней истории органов госбезопасности Азербайджана.

После завершения войны и антитеррористических мероприятий локального характера органы безопасности продолжают также успешно выполнять служебные задачи на освобожденных от оккупации территориях.

Управление СГБ города Шуша

Отделение СГБ Лачинского района

Благодаря мерам, предпринятым именно СГБ, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности руководители так называемого режима, незаконно действовавшего в Карабахском регионе Азербайджана и причастного к террористической деятельности. Главным следственным управлением СГБ были возбуждены уголовные дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также других многочисленных преступлений, совершенных против Азербайджанской Республики и ее народа.

В настоящее время для более эффективного и профессионального выполнения оперативно-служебных задач органам безопасности создаются всесторонние условия: строятся и сдаются в эксплуатацию новые административные здания, непрерывно совершенствуется материально-техническая база, укрепляется социальное обеспечение личного состава. Все это - наглядное проявление заботы Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о спецслужбах Азербайджана.

С участием Президента Ильхама Алиева 29 ноября 2023 года состоялось открытие новых административных зданий Службы государственной безопасности. Здесь созданы все условия для эффективной служебной деятельности сотрудников. Отряды специального назначения СГБ обеспечены самым современным вооружением, оборудованием, дронами и другой необходимой техникой.

Проведенные в нашей столице мероприятия способствуют борьбе с ситуациями, считающимися угрозой системе безопасности

При организации СГБ в мае 2023 года состоялся I Бакинский форум безопасности на тему "Совместная борьба с деструктивной деятельностью прокси-сетей" с участием представителей спецслужб и разведывательных органов более чем 20 иностранных государств. В сентябре 2024 года был организован II Бакинский форум безопасности на тему "Современные вызовы в обеспечении безопасности глобальных транспортных сетей", в котором приняли участие представители спецслужб почти 50 стран.

Форум сыграл важное значение в расширении обмена информацией и других направлений взаимодействия между партнерскими структурами. Отмечалось, что по инициативе Президента Ильхама Алиева его участники единогласно поддержали создание в Баку постоянного Секретариата Бакинского форума безопасности.

Тема пропавших без вести лиц также остается в центре внимания

В Баку 18 сентября 2023 года по инициативе Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан была проведена международная конференция на тему "Наращивание национальных и международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц". 2 октября прошлого года Госкомиссия совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) организовала еще одну конференцию - "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей на установление истины". Подчеркивалось, что проведение подобных международных мероприятий вносит важный вклад в усилия по решению проблемы пропавших без вести и поддержке на международном уровне права семей на получение информации о судьбе своих близких. Отмечалось, что Президент Ильхам Алиев поставил перед Госкомиссией задачу высшей важности - выяснение судьбы пропавших граждан и глава государства постоянно держит этот вопрос под особым контролем.

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан провела 10 марта этого года презентацию "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести лиц в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP - International Commission on Missing Persons).

На мероприятии было выражено твердое убеждение, что сотрудничество с Международной комиссией, обладающей богатым опытом, высококвалифицированными специалистами, передовыми техническими возможностями и современной методологией в таких сферах, как обнаружение незаконных захоронений, идентификация останков, судебно-медицинская экспертиза, будет способствовать эффективному выяснению судьбы пропавших соотечественников.

Угрозы, направленные против наших национальных интересов, решительно пресекаются

Сегодня, отмечая свой профессиональный праздник с высоким духом, сотрудники органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана работают в соответствии с современными вызовами, надежно защищая народ и независимое государство от внешних посягательств и вражеских провокаций.

Они демонстрируют образцы патриотизма в обеспечении национальной безопасности, в пресечении разведывательно-диверсионной деятельности иностранных спецслужб, в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, религиозным экстремизмом и киберпреступностью.

С уверенностью можно сказать, что все угрозы и провокации, направленные против национальных интересов нашего народа, решительно нейтрализуются личным составом органов безопасности под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Этот процесс будет продолжаться и в стране будут обеспечены устойчивая стабильность и спокойствие.

Поздравляем сотрудников органов национальной безопасности, сыгравших важную роль в истории государственности Азербайджана, с профессиональным праздником, желаем им успехов в нелегкой и почетной службе!