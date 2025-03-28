Apple по ошибке подтвердила новый дизайн в iOS

Вьетнамский аккаунт Apple в социальной сети Facebook опубликовал рекламный постер, посвященный iCloud, в котором пользователи нашли намеки на следующую версию iOS. Об этом сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи обратили внимание на изображение из-за обновленного дизайна логотипа iCloud+, который стал более прозрачным по сравнению с текущей версией в iOS. В рекламе также представлены круглые иконки приложений, напоминающие по стилю используемые в операционной системе шлема Apple Vision Pro.

Владельцы VR-устройств Apple провели анализ и отметили различия между иконками из рекламы iCloud и теми, что применяются в visionOS. По слухам, iOS 19 получит полностью переработанный дизайн, в том числе круглые значки приложений. Ожидается, что дизайн готовящихся к выходу операционных систем для гаджетов Apple будет вдохновлен оболочкой Vision Pro.

Официальная презентация iOS 19 ожидается в июне на конференции Apple WWDC 2025. На ней компания даст более полное представление о новых визуальных и функциональных изменениях в своей экосистеме. Полноценный релиз iOS 19 состоится в сентябре - после презентации смартфонов серии iPhone 17.