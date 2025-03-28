Король Великобритании экстренно госпитализирован

Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Букингемский дворец сообщил, что в четверг королю Чарльзу потребовалось наблюдение в больнице после того, как в ходе продолжающегося лечения рака у него проявились "временные побочные эффекты".

Отмечается, что все назначенные на ближайшее время встречи были перенесены.