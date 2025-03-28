https://news.day.az/world/1740152.html Король Великобритании экстренно госпитализирован Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
Король Великобритании экстренно госпитализирован
Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
Букингемский дворец сообщил, что в четверг королю Чарльзу потребовалось наблюдение в больнице после того, как в ходе продолжающегося лечения рака у него проявились "временные побочные эффекты".
Отмечается, что все назначенные на ближайшее время встречи были перенесены.
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