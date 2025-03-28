Посольство Азербайджана организовало в Дамаске ифтар для детей-сирот

По инициативе посольства Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике, при поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и при организации "Женского благотворительного общества" Сирии, 25-27 марта текущего года в городе Дамаск и в поселке Спена, который подвергся крупным разрушениям, были организованы ифтары для 1000 детей-сирот.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике.

Сообщается, что во время благотворительной акции, проведенной при участии представителей Сирийского информационного агентства (SANA), газеты "Ветен", Сирийского телевидения, а также агентств TRT и "Анадолу" братской Турции, с речью выступили председатель правления "Женского благотворительного общества" Сирии Маха Дияб, а также сирота Хиба Рамазан. Они выразили благодарность государству Азербайджан за эту благородную инициативу в священный месяц Рамазан.

"В течение трёх дней на проведённых ифтар-ужинах для сирот были организованы различные развлекательные программы, им были подарены незабываемые моменты и настоящее праздничное настроение",- говорится в информации посольства Азербайджана в Сирии.