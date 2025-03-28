Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор. 

Как сообщает Day.Az, в ходе беседы лидеры стран обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.