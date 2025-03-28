https://news.day.az/world/1740224.html Эрдоган и Путин провели телефонный разговор Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор. Как сообщает Day.Az, в ходе беседы лидеры стран обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az, в ходе беседы лидеры стран обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.
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