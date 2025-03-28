Во Франции забеспокоились из-за планов Трампа

Депутат французского парламента Валери Базан-Мальгра обратилась к министру сельского хозяйства Анни Женевар с призывом срочно принять меры ответа на планы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на европейские алкогольные напитки, в том числе шампанское.

Как передает Day.Az, с текстом письма парламентария ознакомилась "Лента.ру".

"Госпожа Валери Базан-Мальгра обращает внимание госпожи министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Анни Женевар] на намерение президента Трампа ввести 200-процентные таможенные пошлины на все алкогольные напитки из Европейского Союза, и в особенности на шампанское, которое, судя по всему, является приоритетной целью в текущем контексте", - говорится в обращении.

В связи с этим она просит министра срочно предпринять необходимые шаги для поддержки французских виноделов в свете лицом новых угроз. "Необходимо рассмотреть меры по исключению вин и крепких алкогольных напитков из этой торговой конфронтации с США, что позволит сохранить винодельческое наследие, и без того сталкивающееся с множеством вызовов", - заключила Базан-Мальгра.