Азербайджан усилил морской экспорт

В январе-феврале текущего года в Азербайджан импортировано судов, лодок и плавучих конструкций на сумму 335 тыс. долларов США.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, этот показатель на 46 000 долларов США, или на 12,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Так, за первые два месяца прошлого года в страну было импортировано судов, лодок и плавучих конструкций на сумму 381 тыс. долларов США.

За отчетный период импорт вышеуказанных транспортных средств составил 0,01 процента от общего объема импорта страны.

В то же время за первые два месяца текущего года из Азербайджана было экспортировано судов, катеров и плавучих конструкций на сумму 763 тыс. долларов США, что на 756 тыс. долларов США, или в 109 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период экспорт этих транспортных средств составил 0,02 процента от общего объема экспорта страны.