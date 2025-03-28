Эта страна может сделать обновление iOS на iPhone платным

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок предложила в ответ на пошлины США ввести в странах Евросоюза сбор за обновление программного обеспечения на смартфонах американского производства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если другие, как сегодня, говорят о 25 процентах [пошлины], то тогда мы можем говорить о всем нашем наборе инструментов. Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, 10 центов за это могли бы принести много денег для Европы", - заявила Бербок на конференции в Берлине. В то же время, по ее словам, "другим бы это, возможно, не сильно понравилось".

26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что введет пошлины в размере 25% на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая ставка будет составлять 27,5%. По оценке газеты Politico, пошлины могут нанести серьезный удар по автопрому Евросоюза, который уже сталкивается с проблемами из-за низких продаж и конкуренции с более дешевыми китайскими автомобилями.