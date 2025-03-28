В Шуше строятся новые здания с учетом исторического облика города - Вугар Магеррамов
При строительстве новых зданий в Шуше использовались шушинские камни, а архитектурные решения адаптированы к историко-культурному облику города.
Об этом в пятницу Trend заявил заместитель исполнительного директора Государственного заповедника города Шуша Вугар Магеррамов, передает Day.Az.
"На улице Карабах были снесены многоквартирные здания, возведенные в советский период, и на их месте строятся новые здания в уникальном архитектурном стиле", - отметил он.
По его словам, строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства и включает десять зданий, возводимых инвесторами и государством.
"Заказчик двух из этих десяти зданий Государственный заповедник Шуша, а заказчики восьми других - частные инвесторы. Новые здания будут использоваться как гостиницы, апарт-отели, офисные и нежилые помещения, рестораны и другие объекты. При их проектировании были учтены рекомендации отечественных и зарубежных архитекторов", - добавил В.Магеррамов.
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