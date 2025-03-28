В Шуше строятся новые здания с учетом исторического облика города

При строительстве новых зданий в Шуше использовались шушинские камни, а архитектурные решения адаптированы к историко-культурному облику города.

Об этом в пятницу Trend заявил заместитель исполнительного директора Государственного заповедника города Шуша Вугар Магеррамов, передает Day.Az.

"На улице Карабах были снесены многоквартирные здания, возведенные в советский период, и на их месте строятся новые здания в уникальном архитектурном стиле", - отметил он.

По его словам, строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства и включает десять зданий, возводимых инвесторами и государством.

"Заказчик двух из этих десяти зданий Государственный заповедник Шуша, а заказчики восьми других - частные инвесторы. Новые здания будут использоваться как гостиницы, апарт-отели, офисные и нежилые помещения, рестораны и другие объекты. При их проектировании были учтены рекомендации отечественных и зарубежных архитекторов", - добавил В.Магеррамов.