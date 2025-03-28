БИГ осудила нарушения прав человека на французских заморских территориях

Бакинская инициативная группа осуждает нарушения прав человека во французских заморских территориях и выражает поддержку независимым движениям, в том числе в Канаке (Новая Каледония).

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на пресс-конференции, посвященной международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение национальной и религиозной идентичности".

По его словам, аресты политических заключенных происходят не только в Канаке, но и в других заморских территориях Франции, что указывает на системные нарушения прав человека.

"Мы, как и всегда, будем поддерживать всех сторонников независимости и бороться за их права. Франция пытается наладить диалог с Канакой, но пока безрезультатно. Бакинская инициативная группа готова выступить посредником в этом процессе и требует от Франции прекратить нарушения прав человека во всех заморских территориях", - подчеркнул А. Аббасов.