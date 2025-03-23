Эксперты высоко оценили камеру нового смартфона Xiaomi

Специалисты DxOMark протестировали возможности камеры базового флагманского смартфона Xiaomi 15 и поместили его на 22-ю строчку в своем рейтинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство оснащено системой из трех камер по 50 Мп каждая. Xiaomi 15 продемонстрировал достойные результаты, набрав 147 баллов в рейтинге DxOMark и заняв 22-е место. Это ставит смартфон в один ряд с Pixel 7 Pro, Pixel 8 и iPhone 16. У прошлогоднего фотофлагмана Xiaomi 14 Ultra показатель лишь на один балл выше.

Эксперты отнесли к преимуществам Xiaomi 15 хорошую работу с текстурой и шумы на фото, особенно при ярком свете и в помещении, точную экспозицию, передачу цветов и баланса белого, а также высокий уровень детализации при съемке с телеобъектива, особенно на близком и среднем расстоянии.

Среди недостатков камеры Xiaomi 15 были отмечены слегка ограниченный динамический диапазон в некоторых HDR-сценах, проблемы с размытием фона на групповых снимках и нестабильность экспозиции в режиме видеосъемки.

"В тестах камеры DxOMark Xiaomi 15 показал хорошие результаты, что делает его отличным выбором как для любителей фотографии, так и для любителей видеосъемки", - заключили эксперты.