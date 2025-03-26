Для видеокарт Nvidia выпустили нейросеть с полезной опцией

Nvidia представила инструмент на базе искусственного интеллекта Project G-Assist, предназначенный для владельцев видеокарт RTX, который предлагает широкие возможности для оптимизации настроек игр и системы.

Как передает Day.Az, изначально запущенный как первоапрельская шутка в 2017 году, G-Assist трансформировался в полноценный проект, который теперь функционирует как текстовый или голосовой помощник. Пользователи могут задавать вопросы, касающиеся таких технологий, как, например, генерация кадров DLSS, и получать подробные пояснения.

Основные возможности G-Assist включают автоматическую оптимизацию графических и системных настроек для достижения наилучших показателей производительности в играх, а также управление подсветкой устройств от сторонних производителей, включая Logitech, Corsair, MSI и Nanoleaf.

Кроме того, помощник анализирует техническое состояние компьютера и выявляет его узкие места, ограничивающие игровую производительность. Он также предоставляет рекомендации, включая советы по разгону видеокарты.

Для работы G-Assist требуется графический процессор серии RTX 30, 40 или 50 с объемом памяти не менее 12 ГБ. Ассистент использует локальную языковую модель, которая запускается прямо на компьютере и занимает около 10 ГБ на диске. Чтобы начать работу с G-Assist, необходимо обновить приложение Nvidia и загрузить инструмент в приложении Nvidia App.