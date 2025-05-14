Бюджетный Pixel 9a подвергли экстремальным испытаниям на выносливость
Известный техноблогер JerryRigEverything подверг бюджетный смартфон Google Pixel 9a серии жестких испытаний на прочность, выявив ряд интересных особенностей.
Как передает Day.Az, видео было опубликовано на его YouTube-канале.
В опубликованном видео блогер выделил одну из ключевых проблем модели - сложность замены аккумулятора. По его словам, конструкция устройства делает процесс извлечения батареи крайне неудобным: стандартные методы, включая использование спирта для ослабления клея, оказались неэффективными.
Тем не менее, в целом сборка смартфона не вызвала у эксперта серьезных нареканий. Единственным компромиссным решением устройства остается пластиковая задняя панель, тогда как в остальном конструкция демонстрирует достойную устойчивость к механическим воздействиям.
Полный тест Google Pixel 9a представлен в видеообзоре, в рамках которого JerryRigEverything испытал устойчивость экрана и корпуса к царапинам, к огню и сгибанию. По итогу эксперимента блогер полностью разобрал устройство, после чего собрал гаджет обратно.
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