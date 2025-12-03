https://news.day.az/hitech/1799631.html Бои гуманоидных роботов управляемыми их хозяевами в виртуальной реальности - ВИДЕО Бои гуманоидных роботов управляемыми их хозяевами в виртуальной реальности (VR) начинают собирать зрительскую аудиторию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
